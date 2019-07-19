مصرع 12 إرهابياً في كركوك ونينوى وديالى

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

قتل 12 إرهابياً من تنظيم «داعش» بغارات جوية للتحالف الدولي وكمائن للقوات العراقية في كركوك ونينوى وديالى.

ولقي 6 إرهابيين مصرعهم بضربة جوية نفذها طيران التحالف الدولي، قرب الحدود مع سوريا.

وأفاد بيان صحفي لخلية الإعلام الأمني، بأن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية على وكر تابع لتنظيم «داعش» الإرهابي، جنوب بحيرة «سنيسلة» التابعة لقضاء «البعاج» القريب من الحدود العراقية السورية، مما أدى إلى مقتل 6 إرهابيين. وأوضح البيان أن الضربة الجوية نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وفرتها قيادة عمليات نينوى.

وفي السياق، أعلنت مصادر عراقية، مقتل 4 عناصر من تنظيم «داعش» في ضربة جوية نفذها طيران التحالف جنوب كركوك. وجاء في بيان صادر عن المقر المتقدم للعمليات المشتركة، أنه «بجهد أمني مشترك من قبل الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية وبإشراف مقر العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي، عقب عملية بحث وتمشيط للقوات الأمنية، ضربة جوية استندت لمعلومات دقيقة»، وأضاف البيان أن «الضربة أسفرت عن مقتل 4 دواعش في وادي أبو خناجر جنوب محافظة كركوك». وعاود «داعش» نشاطه وكثف تواجده وهجماته في كركوك وأغلب المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، بعد أحداث 16 أكتوبر وانسحاب البيشمركة وقوات الأمن الكردية من هذه المناطق.

وفي سياق متصل، تمكنت قوة أمنية عراقية مشتركة من قتل إرهابيين اثنين وإصابة 4 آخرين، في كمين نصبته لهم بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد أمس.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي، بأن القوة المشتركة نصبت كميناً محكماً لمجموعة من الإرهابيين قرب قرية «شيخ بابا» بمنطقة «تل علي» الواقعة بين قضاءي خانقين وجلولاء، موضحةً أن العملية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة.

إلى ذلك، أعلنت قوات الأمن العراقية، أمس، القبض على 3 من المنتمين لتنظيم «داعش» بتهم تنفيذ عمليات إرهابية ضد الأمن والمدنيين. وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أنه «بعملية استباقية نوعية، ألقت قوة من وكالة الاستخبارات القبض على 3 متهمين خطرين من عصابات داعش قاموا بالعديد من العمليات الإرهابية ضد المدنيين وقوات الأمن شملت خطفاً وتفجيراً وقتلاً».

وأوضحت الخلية أن «هذه العملية جاءت وفقاً لمعلومات استخبارية وردت الشرطة الاتحادية وتعاون بعض المدنيين، ما أثمر القبض عليهم». وأشارت قوات الأمن العراقية إلى أن الإرهابيين كانوا يتخذون من بيوتهم أوكاراً يختبئون بها، من خلال أنفاق وأماكن سرية لتجنب ملاحقتهم من قبل قوات الأمن، كما ضبط بحوزتهم مجموعة من البنادق.