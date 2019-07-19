السيسي وبن صالح يبحثان التطورات الإقليمية والأفريقية

القاهرة (وكالات)

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، في القاهرة، تطورات عدد من القضايا الإقليمية، والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن السيسي ثمن المستويات المتميزة، التي وصلت إليها العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، مشيراً إلى حرص مصر على الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي، وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.

من جانبه، أكد بن صالح اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر، من روابط وعلاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، مشيداً بما حققته مصر، خلال السنوات الماضية، على كافة الأصعدة، وما لذلك من انعكاسات مستقبلية إيجابية على العمل الأفريقي والعربي المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة. ووجه التهاني لمصر على نجاحها في استضافة وتنظيم بطولة الأمم الأفريقية.