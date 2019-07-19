اليمن.. القوات المشتركة تصد هجوماً حوثياً واسعاً في الحديدة

عقيل الحلالي (صنعاء) صدت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، أمس، هجوماً واسعاً لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران شرقي مدينة الحديدة.

وذكرت مصادر ميدانية في الحديدة، لـ«الاتحاد»، أن قوات المقاومة المشتركة صدت هجوماً واسعاً للميليشيات الحوثية على مواقع تابعة للقوات المشتركة في منطقة «كيلو 16»، مشيرةً إلى أن القوات أفشلت مخططاً حوثياً بالتقدم، والاستيلاء على مواقع استراتيجية على طريق «كيلو 16».

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