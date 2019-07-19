البرلمان البريطاني يدعم منع الخروج من الاتحاد دون اتفاق

دعم النواب البرلمانيون البريطانيون، اليوم الخميس، تعديلاً قانونياً يمكن أن يمنع الحكومة المحافظة من سحب البلاد من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل لاتفاق خروج.

وصوت 315 نائباً بمجلس العموم لصالح التعديل القانوني مقابل اعتراض 274، ويتمحور الأمر حول تعديل مشروع قانوني حكومي بشأن تقاسم السلطة في إيرلندا الشمالية الذي يجعل من الصعب ولكن ليس من المستحيل حل البرلمان.

ويتطلب التعديل الذي دفع به نواب موالون للاتحاد الأوروبي من أحزاب عدة أن تقدم الحكومة للبرلمان تقارير منتظمة عن التقدم المحرز في جهودها لاستعادة تقاسم السلطة في إيرلندا الشمالية الذي تم تعليقه منذ يناير2017.