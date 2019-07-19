كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز قطر للمال يعترف بتمويل شركات للإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وجود مصادر داخل الدوحة تعمل على تمويل الإرهاب، في اعتراف واضح من مؤسسة حكومية قطرية.

وأعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار أمريكي على شركة الخدمات المالية قطر، وذلك بعد تأكيد التحقيقات بشأن تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

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وبالرغم من أن تلك الواقعة ليست الأولى لهذه الشركة، حيث سبق وتم فرض غرامة مالية عليها عام 2009، إلا أنه لم يتم إغلاقها حتى الآن بل ويتم دعمها في كثير من الأحيان.

وعددت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، مخالفات الشركة في النقاط التالية:

1- عدم وضح السياسات والضوابط التي تمنع عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

2- عدم الالتزام بتعيين شخص مستقل لمراجعة إطار عمل الشركة بشأن تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

3- عدم توفير المستندات اللازمة التي تؤكد خضوع الشركة لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.