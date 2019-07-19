بومبيو يشكر الأرجنتين على قرارها بشأن "حزب الله" اللبناني

وكتب بومبيو في تغريدة نشرها الخميس: "نشكر الأرجنتين على تصنيفها حزب الله منظمة إرهابية، في خطوة مهمة لحرمانه من إمكانية التخطيط لهجمات إرهابية".

وأضاف بومبيو أن العالم يعرف أن "حزب الله وكيل إرهابي للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وفي تغريدة أخرى كتب بومبيو الذي يزور حاليا الأرجنتين: "يصادف اليوم الذكرى الـ25 للهجوم على مبنى الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية، ويذكرنا بالتهديد المستمر والعاجل الذي يشكله حزب الله وإيران. يجب أن نتوخى اليقظة في جهودنا الموحدة لإنهاء السلوك الخبيث في نصف الكرة الغربي".