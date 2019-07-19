كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ظريف" يعلق على إعلان ترامب تدمير طائرة إيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه لا علم له بفقدان طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز.

تأتي تصريحات الوزير الإيراني بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدمير طائرة إيرانية مسيرة كانت تهدد البارجة الأمريكية يو اس اس بوكسر في مضيق هرمز.

وقبل ذلك نشر ظريف في حسابه على "تويتر" صورة لخارطة العالم أبرز فيها حدود كل من إيران والولايات المتحدة بلون أصفر. ووضع عليها نقطة حمراء في منطقة مضيق هرمز. Advertisements وأرفق وزير الخارجية الإيراني الصورة بكلمة "تذكير" باللغة الانجليزية في إشارة إلى بعد الولايات المتحدة الجغرافي عن منطقة الخليج، على ما يبدو.