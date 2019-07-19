كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ظريف" يعلق على إعلان ترامب تدمير طائرة إيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تأتي تصريحات الوزير الإيراني بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدمير طائرة إيرانية مسيرة كانت تهدد البارجة الأمريكية يو اس اس بوكسر في مضيق هرمز.
وقبل ذلك نشر ظريف في حسابه على "تويتر" صورة لخارطة العالم أبرز فيها حدود كل من إيران والولايات المتحدة بلون أصفر. ووضع عليها نقطة حمراء في منطقة مضيق هرمز.
وأرفق وزير الخارجية الإيراني الصورة بكلمة "تذكير" باللغة الانجليزية في إشارة إلى بعد الولايات المتحدة الجغرافي عن منطقة الخليج، على ما يبدو.
وقال ترامب إن الطائرة المسيرة الإيرانية كانت تمثل خطرا على السفينة و"تم إسقاطها في الحال".
ودعا الرئيس الأمريكي الدول الأخرى إلى إدانة التصرفات الإيرانية وحماية السفن التابعة لها.