كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر تتخلى عن إيران وتفتتح قاعدة الظعاين البحرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يأتي الإعلان عن تأسيس قاعدة الظعاين في وقت تسود فيه منطقة الخليج الكثير من التعقيدات في البعدين السياسي والعسكري ويأتي الإعلان عن افتتاح القاعدة بعد لقاء أمير قطر للرئيس الأميركي دونالد ترامب والشكر العلني من ترامب لأمير قطر بعد استقباله في البيت الأبيض في التاسع من الشهر الجاري حول تقديم قطر مبلغ 8 مليارات دولار كـ تكلفة لتوسيع قاعدة العديد الأمريكية.
على المستوى التقني لا تشكل قاعدة الظعاين إضافة نوعية للقوات القطرية حيث تشير المعلومات عن اقتصار التجهيزات على زوارق خفيفة للدورية ذات مهمات دفاعية بحتة هدفها بحسب ما تم الإعلان عنه حماية الحدود البحرية لقطر .
يذكر أن قاعدة الظعاين البحرية تم افتتاحها بمنطقة سمسمية شمال قطر ،منذ يومين بحضور قائد القوات البحرية المركزية الامريكية قائد الأسطول الخامس جيمس مالوي، وعدد من السفراء في قطر.
و وفقا لصحيفة الشرق القطرية فقد تم إنشاء قاعدة الظعاين على مساحة كلية تقدر بنحو 639 ألفا و800 متر مربع، في منتصف الساحل الشرقي لـ قطر على بعد 60 ميلا بحريا من أقصى الشمال و 80 ميلا بحريا باتجاه الجنوب، بما يضمن تأمين المياه الإقليمية القطرية والمراكز الحدودية وحماية المنشآت النفطية.
وتحوي القاعدة ميناء بحريا متطورا بعمق ستة أمتار، وتجهيزات تشمل طائرات الاستطلاع الجوي ونظام التعريف الإلكتروني في الوسائط وزوارق سريعة للمهمات وزوارق بعيدة المدى وأخرى ذات أغراض متعددة وطواقم عمل فنية متخصصة.
وبحسب وسائل إعلام قطرية تضم القاعدة جميع المتطلبات الأمنية البحرية المتطورة، بما يسهم في تأمين الحدود البحرية للدولة، وإحكام الرقابة والحماية الأمنية لكل سواحلها من خلال تسيير الدوريات البحرية في نطاق الاختصاص لمنع عمليات التسلل وتهريب المواد الممنوعة، وضبط المخالفات البحرية، فضلاً عن تقديم خدمات بحرية للمواطنين والمقيمين بالمستوى نفسه من حيث كفاءة الأداء.