قطر تتخلى عن إيران وتفتتح قاعدة الظعاين البحرية

افتتحت الدوحة قاعدة الظعاين البحرية على الساحل الشرقي لـ قطر، مقابل سواحل إيران الغربية التي تبعد نحو 230 كيلومترا عن قطر، مما أثار العديد من التساؤلات حول الهدف الحقيقي وراء افتتاحها، وتوقيت افتتاحها. وخاصة أنها أنشئت على مساحة كبيرة جدا بلغت 6% من مساحة أراضي دولة قطر الإجمالية .

يأتي الإعلان عن تأسيس قاعدة الظعاين في وقت تسود فيه منطقة الخليج الكثير من التعقيدات في البعدين السياسي والعسكري ويأتي الإعلان عن افتتاح القاعدة بعد لقاء أمير قطر للرئيس الأميركي دونالد ترامب والشكر العلني من ترامب لأمير قطر بعد استقباله في البيت الأبيض في التاسع من الشهر الجاري حول تقديم قطر مبلغ 8 مليارات دولار كـ تكلفة لتوسيع قاعدة العديد الأمريكية.

على المستوى التقني لا تشكل قاعدة الظعاين إضافة نوعية للقوات القطرية حيث تشير المعلومات عن اقتصار التجهيزات على زوارق خفيفة للدورية ذات مهمات دفاعية بحتة هدفها بحسب ما تم الإعلان عنه حماية الحدود البحرية لقطر .

يذكر أن قاعدة الظعاين البحرية تم افتتاحها بمنطقة سمسمية شمال قطر ،منذ يومين بحضور قائد القوات البحرية المركزية الامريكية قائد الأسطول الخامس جيمس مالوي، وعدد من السفراء في قطر.

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