بعد الممارسات غير القانونية للبعض منهم.. الجامعة تفرض 10 إجراءات على وكلاء اللاعبين

أصدرت الجامعة الملكية لكرة القدم، اليوم الخميس، بلاغا، يقضي بفرض عشر إجراءات على وكلاء اللاعبين، مع توقيف أنشطة من لم يسوي وضعيته الإدارية والقانونية، المحددة وفق الإجراءات العشر.

وتضمنت إجراءات الجامعة العشر، تحديد مسطرة جديدة للتعاون مع وكلاء اللاعبين تلتزم بقانون التربية البدنية والرياضات 09/30، وقانون “فيفا” المتعلق بهذا المجال، ثم اعتماد مسطرة تحدد مجريات الاختبار السنوي للوكلاء، من أجل حصولهم على الرخصة من طرف جامعة الكرة.

وأضاف البلاغ المذكور، أنه سيتم تفعيل الإجراءين السالفين الذكر، وفق 8 شروط، على رأسها، لا يحق ممارسة مهنة وكيل رياضي إلا إذا كان يتوفر صاحبها على رخصة مسجلة ومرقمة لدى الجامعة، حسب القوانين الجاري بها العمل، وذلك بناء على ملف الترشح، ثم تتكلف لجنة المراقبة والتدبير التابعة لجامعة الكرة، بمراقبة تطبيق قانون التعاون مع الوكلاء، بالإضافة لوضع نظام معلوماتي يُمكن من متابعة العقود المبرمة معهم في وقت وجيز.

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وجاء في الشروط أيضا، تحسين تتبع انتقالات اللاعبين القاصرين، مع الحرص على احترام تطبيق القوانين الجاري بها العمل، وعدم قبول الطلبات المحالة على كل من اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضة والغرفة الوطنية لفض النزاعات بخصوص الخلافات المتعلقة بأي عقد غير مصرح به لدى الجامعة خلال تاريخ جلب أو انتقال اللاعب.

أما الشرط السادس، فيلزم أندية القسم الوطني الأول والثاني بالتصريح السنوي لدى الجامعة، بالعقود المبرمة مع الوكلاء، مع تدوين المبالغ المالية التي يتوصلون بها، ناهيك عن إلزام الوسطاء الرياضيين بتسوية ملفاتهم قبل متم السنة، بينما شدد ثامن شرط على نشر المعلومات المتعلقة بوكلاء اللاعبين على الموقع الرسمي لجامعة كرة القدم.

وأكد البلاغ، أن اتخاذ هذا القرار، جاء عقب ملاحظة بعض الممارسات غير القانونية التي قام بها بعض الوسطاء الرياضيين المعتمدين من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.