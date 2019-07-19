الان تتابع ريما بنت بندر تلتقي السيناتور الديموقراطية عن ولاية كاليفورنيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 59 دقيقة - 12:29 ص, 19 يوليو 2019 م التعليقات: 0 التقت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، السيناتور الديموقراطية عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات السعودية الأمريكية المشتركة، واستعراض ملفات رؤية المملكة 2030.

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