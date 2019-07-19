خارجية البحرين ترحب بقرار الأرجنتين تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية

رحبت وزارة الخارجية بقرار الأرجنتين تصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية وتجميد أصول أعضائه في أراضيها، مؤكدة أن هذا القرار يعد خطوة جديدة باتجاه إدراك المجتمع الدولي لخطورة هذا الحزب "الإرهابي" على الأمن والسلم الدوليين.
واعربت الخارجية البحرينية في بيان، عن تقديرها لجمهورية الأرجنتين الصديقة وجهودها لمواجهة الإرهاب، وشددت على ضرورة تكاتف كافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة للقضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله واتخاذ كل السبل والآليات اللازمة لردع داعميه ومموليه.
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