رئيس حكومة جبل طارق بحث مع مسؤوليين إيرانيين مسألة الناقلة المحتجزة

أعلن المتحدث باسم ​حكومة​ ​جبل طارق​ أن "رئيس الوزراء فابيان بيكاردو عقد لقاء بناء وإيجابيا مع مسؤولين إيرانيين في لندن حول الناقلة "غريس 1" التي احتجزتها سلطات جبل طارق.

وأوضحت المتحدث أن "رئيس الوزراء التقى في لندن مسؤولين إيرانيين لمناقشة الأمور المتعلقة باحتجاز ​سفينة​ "غريس 1" وإيجاد سبل لخفض التصعيد حول كافة جوانب القضايا التي ظهرت"، مشيراً الى ان "اللقاء كان بناء وإيجابيا".

وكانت ​القوات​ البحرية الملكية البريطانية قد احتجزت ناقلة ​النفط​ المذكورة في مياه جبل طارق في وقت سابق من الشهر الحالي، للاشتباه بانتهاكها نظام العقوبات ضد ​سوريا​.