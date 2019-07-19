الخزانة الاميركية: عقوبات على 7 كيانات و5 أشخاص على صلة ببرنامج ايران النووي

أعلنت وزارة ​الخزانة الأميركية​ عن "فرض ​عقوبات​ على 7 كيانات و5 أشخاص على صلة بالبرنامج النووي ال​إيران​ي".

وأوضحت الخزانة الأميركية أن "العقوبات تستهدف شبكة دولية قامت بتوفير "مواد حساسة" متعلقة بالبرنامج ​النووي الإيراني​".

وأشارت إلى أن "المؤسسات التي تم فرض العقوبات عليها مسجلة في ​الصين​ و​بلجيكا​، وكانت تقوم بتوريد منتجات الألمنيوم من الصين لتستخدمها إيران في أجهزة الطرد المركزي التابعة لها".

يذكر أن هذه أول عقوبات أميركية على إيران منذ إعلان الأخيرة زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى ما فوق النسبة المسموح بها بموجب اتفاق طهران مع السداسية الدولية حول برنامج إيران النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015.