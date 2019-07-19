أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن "فرض عقوبات على 7 كيانات و5 أشخاص على صلة بالبرنامج النووي الإيراني".
وأوضحت الخزانة الأميركية أن "العقوبات تستهدف شبكة دولية قامت بتوفير "مواد حساسة" متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني".
وأشارت إلى أن "المؤسسات التي تم فرض العقوبات عليها مسجلة في الصين وبلجيكا، وكانت تقوم بتوريد منتجات الألمنيوم من الصين لتستخدمها إيران في أجهزة الطرد المركزي التابعة لها".
يذكر أن هذه أول عقوبات أميركية على إيران منذ إعلان الأخيرة زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى ما فوق النسبة المسموح بها بموجب اتفاق طهران مع السداسية الدولية حول برنامج إيران النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر الخزانة الاميركية: عقوبات على 7 كيانات و5 أشخاص على صلة ببرنامج ايران النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.