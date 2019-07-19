الليرة التركية ترتفع بعد قول ترامب إن أميركا لا تدرس عقوبات على تركيا

ارتفعت ​الليرة التركية​ بعد ظهر يوم الخميس بعد أن قال الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إن ​الولايات المتحدة​ لا تدرس حاليا عقوبات على ​تركيا​ بسبب شرائها منظومة صواريح للدفاع الجوي من ​روسيا​.

واستقرت الليرة في وقت سابق يوم الخميس متجاهلة قرار الولايات المتحدة استبعاد أنقرة من برنامج المقاتلة إف-35 بعد أن بدأت بتسلم منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 الأسبوع الماضي.

وصعدت الليرة لفترة وجيزة إلى 5.6140 مقابل الدولار، عقب تعليقات ترامب قبل أن تتراجع إلى 5.6350 في أواخر جلسة التداول، لكنها تبقى مرتفعة 0.85% عن مستوى الإغلاق يوم الأربعاء البالغ 5.6840 .

وتضررت العملة التركية هذا العام من تهديدات واشطن بأنها ستفرض عقوبات على شريكتها في ​حلف شمال الاطلسي​ إذا مضت قدما في شراء منظومة الصواريخ الروسية.

ويركز المستثمرون في تركيا الآن على تخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة بعد أن أقال الرئيس ​رجب طيب اردوغان​، الذي يصف نفسه بأنه "عدو" لأسعار الفائدة المرتفعة، محافظ ​البنك المركزي​ قائلا إنه فشل في تنفيذ تعليمات بشأن أسعار الفائدة.