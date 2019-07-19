مقتل 3 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بمنطقة جبلية في النمسا

قتل ثلاثة أشخاص في حادث ​تحطم طائرة​ صغيرة في مدينة تيرول النمساوية. وأكدت مصادر في ​الشرطة النمساوية​ لوسائل اعلامية أن "أسباب الحادث لم تحدد بعد ولكن طائرة صغيرة على متنها ثلاثة أشخاص هوت في منطقة جبال " فيترشتين" من ارتفاع 2300 مترا بالقرب من مدينة تيرول ثم تحطمت وتصاعدت منها نيران كثيفة".

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