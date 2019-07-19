شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياسي: عدد من دول أمريكا اللاتينية وأوروبا ستحظر نشاط حزب الله قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة، أن قرار الأرجنتين بتجميد أصول حزب الله وتصنيفه منظمة إرهابية سيكون مقدمة إلى دول أخرى في أمريكا اللاتينية وأوروبا سيتخذون نفس القرار ضد الحزب اللبنانى بعد أن بات الحزب يمثل خطر على بعض الدول.

وقال أستاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة، إن نشاط حزب الله يعمل في شبكات رؤوس أموال واقتصاديات سوداء مما يمثل خطرا على بعض الدول مثل الأرجنتين حيث ينشط الحزب في التحرك وتوظيف اقتصادياته.

وتابع الدكتور طارق فهمى: لن تكون الأرجنتين الأولى التى تتخذ هذا القرار، وهناك دول تستعد لحظر الحزب اللبنانى مما سيقيد نشاط الحزب ويؤثر على حركته لاحقا، حيث إن حزب الله يبحث عن دول جديدة للتحرك وللعمل تحت سواتر جديدة ومن الممكن أن بكون البديل دول إسلامية داعمة للحزب، موضحا أن هناك تخوف من امتداد حظر نشاط الحزب داخل دوائر نفوذه وأنشطته.

وكانت السلطات فى الأرجنتين أمرت بتجميد أصول جماعة حزب الله في البلاد، وصنفت الجماعة اللبنانية التى تلقى عليها باللوم فى هجومين على أراضيها فعليا منظمة إرهابية.