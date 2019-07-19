شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر يكشف حجم الفساد بالدوحة تحت قيادة تميم بن حمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بث موقع مباشر قطر، تقرير بالفيديو ذكر فيه أنه في ظل الفساد الذي تعيشه الدوحة، اليوم تحت قيادة تميم بن حمد، تتواصل الأعمال المشبوهة، وتتزايد وتيرة انتشار الفساد المالي، وهو الأمر الذي دفع هيئة تنظيم مركز قطر للمال إلى فرض عقوبة مالية على شركة "الخدمات المالية الدولية- قطر"، بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال.

وأضاف التقرير الغرامة التي فرضتها الهيئة القطرية، بلغت قيمتها 100 ألف دولار، مع إلزام الشركة بدفع التكاليف المترتبة عن التحقيق حول المخالفات المرتكبة من قبل الشركة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 والقواعد العامة لعام 2005.

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وتابع التقرير أن بيان هيئة تنظيم مركز قطر للمال، أكد أن الهيئة سبق وأن صرحت لشركة الخدمات المالية الدولية في عام 2009، بمزاولة أعمال وساطة التأمين في مركز قطر للمال أو منه، لكن في ظل المخالفات التي ارتكبتها الشركة خلال السنوات الماضية، تقرر فرض غرامة مالية على الشركة.

وأوضح التقرير أن هذه العقوبة التي تم تطبيقها ضد الشركة مؤخرا، تأتي بعد فشلها خلال الفترة الممتدة من مايو 2016 وحتى يناير 2018، في تطبيق السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط المطلوبة بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مناسب، حيث اشملت مخالفات الشركة على عدم مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تضمنت المخالفات عدم تعيين شخص مستقل للقيام بمراجعة إطار عمل المكافحة.