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تعرف على الفنانين الأكثر تأثيرا على الأنترنت

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محمد بوملي 0 تبليغ

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حملت قائمة أكثر الشخصيات المؤثرة على الأنترنت في العالم، التي أصدرتها مجلة “تايم” العالمية، أخيرا، أسماء عدد كبير من الفنانين.

قائمة “فوربس”، التي تضم 25 شخصية مؤثرة على الأنترنت حول العالم، تصدرها مغني الراب الأمريكي ليل ناس أكس، وضمت فنانين آخرين، هم الفريق الغنائي الكوري الجنوبي “بي تي إس”، الذي احتل المركز 4 في القائمة، والفنانة الأمريكية “أريانا غراندي”، التي حلت في المركز 6.

وحلت الممثلة الأمريكية “ليزا كوشي” في المركز 8، والمغنية الأمريكية “كاردي بي” في المركز 13، والمغنية الأمريكية المراهقة “جيجي سيوا” في المركز 17.

وضمت القائمة اسم الممثلة البريطانية، جميلة جميل، التي حلت في المركز 23، أما الممثلة الأمريكية “جادا بينيك سميت”، فحلت في المركز الأخير من القائمة 25.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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