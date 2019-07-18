مباشرة بعد إصدار محكمة الإرهاب بسلا لحكمها الابتدائي في حق المتهمين في جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين في منطقة “شمهروش”، اليوم الخميس، وحكمها بتعويض للضحية النرويجية فقط يؤديها أربعة متهمين تضامنيا، لوح دفاع الضحية الدنماركية باللجوء إلى القصر الملكي.
وقال خالد الفتاوي، محامي الضحية الدنماركية في القضية في حديثه لـ”اليوم 24” اليوم الخميس، عقب انتهاء آخر جلسات المحاكمة، إن العائلة مستعدة لطرق أبواب أخرى من أجل التعويض، منها باب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وباب “الدار الكبيرة”، والتي قصد بها القصر الملكي.
وأضاف الفتاوي، أن عددا من الملفات لم تجد حلا لها إلا بتدخل ملكي مثل ملك قضية “أرگانة”، مؤكدا أن الدفاع سيلجأ للتحكيم الملكي “بكل الأدب الذي يليق به”.
وكانت محكمة الإرهاب بسلا قد حكمت بتعويض قدره 200 مليون سنتيم للضحية النرويجية في جريمة “شمهروش، فيما خرجت عائلة الضحية الدنماركية بدون أي تعويض من القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الحكم.. دفاع الضحية الدنماركية في جريمة “شمهروش” يلوح بطلب التعويض من القصر الملكي: “سنتوجه للدار الكبيرة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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