في أول زيارة للصحراء.. حكومة العثماني تزور جهة الداخلة وادي الذهب

في أول زيارة لأقاليم الصحراء، تعتزم حكومة سعد الدين العثماني تنظيم زيارة لجهة الداخلة وادي الذهب، في إطار الزيارات، التي شرعت في تنظيمها منذ سنتين، إلى جهات المملكة.

وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صباح اليوم الخميس، في افتتاح المجلس الحكومي، إن زيارة الداخلة – وادي الذهب، باعتبارها الجهة الأولى في الصحراء، التي ستزورها الحكومة، في المحطة الثامنة من الزيارات، “ستكون مهمة، وناجحة”.

وأوضح العثماني أن “الزيارات، التي انطلقت منذ سنتين، الهدف منها إعطاء اهتمام أكبر للجهوية المتقدمة، من خلال سياسة القرب، عن طريق التواصل المباشر مع رؤساء الجهات، والمنتخبين”.

وأشار العثماني إلى أهمية “الإنصات والتعرف على كيفية سير الجهوية المتقدمة، وأيضا المشاريع المقررة على مستوى الجهة، والمشاكل، التي قد تعتريها، والاشتغال على دراسة المشاكل والعقبات من أجل معالجتها وحلها”.

وأوضح العثماني أنه “يتم تحديد القطاعات المعنية بالزيارة، للتعرف على المشاريع ذات الأولوية في الجهة، ومعرفة المشاريع، ومستوى تقدمها والمشاكل التي تعتريها”.