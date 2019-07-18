شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان تلتقي بوزير الخزانة الأميركية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:18 صباحًا, 19 يوليو 2019 م المناطق _ واشنطن التقت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بوزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك دعم الولايات المتحدة للإصلاحات الاقتصادية في المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان تلتقي بوزير الخزانة الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.