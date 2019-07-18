شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأسطول الخامس الأميركي يعلن البحث عن بحّار أميركي مفقود في بحر العرب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:18 مساءً, 18 يوليو 2019 م المناطق _ وكالات أعلن الأسطول الخامس الأميركي أنّ عملية بحث جارية في بحر العرب بعد سقوط بحّار من فوق حاملة الطائرات أبراهام لينكون.

وأصدر الأسطول اليوم بياناً جاء فيه أن سفينتين أميركيتين وسفينة حربية إسبانية وأخرى تابعة للبحرية الباكستانية تُجري عمليات بحث وإنقاذ، مشيرًا إلى أنّ البحّار الذي لم يعلن اسمه وفقاً للوائح البحرية ما يزال مفقودًا منذ يوم أمس.

وقال مسؤولون أميركيون: إنّ حاملة الطائرات أبراهام لينكون كانت قد نُشرت في بحر العرب في الأسابيع الأخيرة للردع وسط توترات بين الولايات المتحدة وإيران.

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