بالصور.. منفذ عملية الهجوم على الدبلوماسيين باربيل والاسايش توجه رسالة للمواطنين

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اسايش اربيل دعت المواطنين الذين يمتلكون معلومات عن المتهم (مظلوم داخ) تولد ١٩٩٢ كردي الاصل من ديار بكر/تركيا والمتهم بقضية الهجوم على الدبلوماسيين في اربيل، الى تبليغ الجهات المختصة لغرض القبض عليه".

واضاف المصدر ان "المعلومات التي نشرت بخصوص اعتقاله عارية عن الصحة".

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يذكر أن ثلاثة أشخاص بينهم نائب القنصل التركي قتلوا، امس الاربعاء، في إطلاق نار على مطعم قرب القنصلية التركية في أربيل.