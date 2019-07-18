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كشف مصدر امني، الخميس، عن هوية منفذ الهجوم على الدبلوماسيين الاتراك في اربيل، فيما وجهت اسايش المحافظة رسالة الى المواطنين.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اسايش اربيل دعت المواطنين الذين يمتلكون معلومات عن المتهم (مظلوم داخ) تولد ١٩٩٢ كردي الاصل من ديار بكر/تركيا والمتهم بقضية الهجوم على الدبلوماسيين في اربيل، الى تبليغ الجهات المختصة لغرض القبض عليه".
واضاف المصدر ان "المعلومات التي نشرت بخصوص اعتقاله عارية عن الصحة".
يذكر أن ثلاثة أشخاص بينهم نائب القنصل التركي قتلوا، امس الاربعاء، في إطلاق نار على مطعم قرب القنصلية التركية في أربيل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. منفذ عملية الهجوم على الدبلوماسيين باربيل والاسايش توجه رسالة للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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