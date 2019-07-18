الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش في امرلي

افاد مصدر امني، الخميس، بان قوات الحشد الشعبي صدت تعرضا لعناصر "داعش" في امرلي بصلاح الدين.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر في تنظيم داعش شنوا اليوم هجوما على قطعات الحشد الشعبي في بحيرة امرلي بصلاح الدين".
واضاف المصدر ان "قوات الحشد صد التعرض، وكبد عناصر التنظيم خسائر بين صفوفهم".
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