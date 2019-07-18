اخبار العالم

الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش في امرلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

افاد مصدر امني، الخميس، بان قوات الحشد الشعبي صدت تعرضا لعناصر "داعش" في امرلي بصلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر في تنظيم داعش شنوا اليوم هجوما على قطعات الحشد الشعبي في بحيرة امرلي بصلاح الدين".

 

واضاف المصدر ان "قوات الحشد صد التعرض، وكبد عناصر التنظيم خسائر بين صفوفهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش في امرلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا