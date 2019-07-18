البحرية الأمريكية تبحث عن بحار مفقود في بحر العرب

قال الأسطول الخامس الأمريكي، الخميس، إن البحرية الأمريكية وسفنا أخرى تقوم بعمليات بحث عن بحار أمريكي مفقود في بحر العرب.

وذكر بيان للأسطول الأمريكي الذي يتخذ من البحرين مقرا له، أنه تم إدراج البحار باعتبار أن مكانه غير معلوم "بعد الإبلاغ عن حادث سقوط رجل من على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن أثناء عمليات في بحر العرب يوم 17 يوليو/تموز الجاري".

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وفي شهر مايو/أيار الماضي، أرسلت واشنطن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى مياه الخليج العربي بعد التهديدات الإيرانية للسفن التجارية وناقلات النفط في مياه الخليج العربي.

ودأبت طهران وأذرعها الإرهابية المنتشرة في المنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط، وقد تكرر ذلك في أكثر من حادث خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتعرضت 4 سفن بينها 3 ناقلات نفط في 12 مايو/أيار الماضي لعمليات "تخريبية" في خليج عمان وبالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات.