الجيش الليبي يستهدف طائرة تركية مسيرة بقاعدة معيتيقة

نفذ سلاح الجو الليبي، الخميس، عملية استهداف لطائرة تركية مسيرة جديدة، أثناء محاولتها الهبوط في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وقال مصدر بغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن عملية الاستهداف جاءت بعد محاولة الطائرة التركية العدوان على مناطق تابعة للقيادة العامة.

لكن المصدر لم يحدد مستوى الإصابة الذي تعرضت له الطائرة التركية المسيرة.

يذكر أن قاعدة معيتيقة هي قاعدة عسكرية تم تحويل جزء منها إلى مطار مدني بعد تدمير مليشيات الصمود للإرهابي المطلوب دوليا صلاح بادي مطار طرابلس الدولي عام 2014 ضمن عمليات انقلاب فجر ليبيا.

وفي وقت سابق، استهدف سلاح الجو الليبي عدداً من الطائرات التركية المسيرة من نوع بيردقدار، على المدرج العسكري للمطار قبل تنفيذها ضربات على المدنيين، خاصة في مدينتي ترهونة وورشفانة.

وأسفرت ضربات سلاح الجو الليبي عن تدمير 4 طائرات تركية مسيرة، وغرفة العمليات وهوائيات التحكم والتوجيه.

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وقال مصدر مطلع، إن مطار معيتيقة الدولي تعرض لقصف جوي أدى لتحطم جزء من المدرج الحربي الخاص بالقاعدة العسكرية.

وأكد المصدر، أن المطار قرر تعليق الملاحة الجوية إلى حين تدارك الوضع، موضحاً أن المدرج لم يتضرر وسيتم استئناف الرحلات بعد ساعات.





وتعرض مطار معيتيقة عدة مرات لقصف صاروخي من قبل مليشيا بشير البقرة الإرهابية لإرغام المسؤولين على تهريب مسجونين تابعين لها بالسجن المرفق بالقاعدة العسكرية.

وتساند تركيا مليشيات حكومة الوفاق بطرابلس، في محاولة لصد تقدم الجيش الليبي منذ إطلاقه عملية طوفان الكرامة لتحرير العاصمة من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية.

وانطلقت معركة "عملية الكرامة" في 2014 لتطهير مدينة بنغازي من الإرهابيين، وهو ما تم الإعلان عن إنجازه من قبل الجيش في 2017.

وامتدت المعركة لتطهير مدينة درنة ومنطقة الهلال النفطي في منتصف 2018، ثم التوجه للجنوب الليبي في يناير/كانون الثاني 2019، ليتابع الجيش عمليته بالتوجه لتطهير العاصمة منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي، في عملية أطلق عليها "طوفان الكرامة".