عقوبات إيران وتصنيف حزب الله إرهابيا.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الخميس، الـ18 من يوليو/تموز، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة يبرز تعهد الجيش الأمريكي بحماية الملاحة في الخليج، وتصنيف الأرجنتين لحزب الله منظمة إرهابية وتجميد أصول أفراده، وأبين اليمنية تنتفض حبا للإمارات، وتنديدا بحملات الإخوان، أمريكا تطالب إيران بوقف إمدادات مليشيا الحوثي بالأسلحة، حرس إيران الإرهابي يقر باختطاف ناقلة نفط أجنبية، واشنطن تفرض عقوبات على قائدي مليشيا تدعمها إيران، بومبيو يشيد بدور الإمارات في تعزيز الحرية الدينية، وتهجير مئات الفلسطينيين قسريا من القدس.. والأمم المتحدة تحذر.

أما في الاقتصاد فتطالعون: بئر عميقة من الفساد داخل وزارتي النفط والصحة في إيران، هبوط حاد بمؤشر بورصة قطر والقيمة السوقية تفقد 4.7 مليار ريال، الحزام والطريق نموذجا، الصين تنمية استثنائية تقود اقتصاد المستقبل، 257 مليار درهم تبادلا تجاريا بين الإمارات والصين بحلول 2020، ذعر "إيني" يفضح صفقة إيرانية مشبوهة للنفط.



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وإلى الملاعب تجدون: " أنستقرام" يفضح رغبة كوتينيو في الرحيل عن برشلونة



وفي الفن تقرأون: رئيسة الدار البيضاء للفيلم العربي" لـ العين الإخبارية" مستقبلنا مرهون بتطور السينما



للتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الخميس 18 يوليو/تموز 2019.

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