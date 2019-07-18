شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: إسقاط طائرة إيرانية مسيّرة فوق مضيق هرمز والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - وكالات (واشنطن)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنّ سفينة عسكرية أمريكية كانت تبحر في مضيق هرمز اليوم (الخميس) أسقطت طائرة إيرانية مسيّرة بعدما اقتربت منها لمسافة خطرة.
وقال ترمب إنّ الطائرة الإيرانية المسيّرة اقتربت من السفينة «يو إس إس بوكسر» أقلّ من 1000 ياردة، ما دفع بالسفينة الحربية إلى القيام «بعمل دفاعي» أسفر عن «تدمير الطائرة المسيّرة».
ودعا ترامب الدول الأخرى لإدانة إيران وحماية سفنها.
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