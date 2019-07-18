الوفد النيابي اللبناني يستكمل لقاءاته في واشنطن

استكمل الوفد النيابي ال​لبنان​ي لقاءاته في العاصمة الاميركية ​واشنطن​، حيث التقى النائبان ​علي بزي​ واغوب بقرادونيان في مقر ​الكونغرس​ النائبين شارلي كرايست وغاريت غريفس وهما من أصول لبنانية وتباحثوا في وضع لبنان والمنطقة انطلاقا من الرؤية اللبنانية للملفات ذات الصلة بموضوع ​النازحين السوريين​ و​القضية الفلسطينية​ والعقوبات والسيادة اللبنانية على موارده وحدوده البرية والبحرية.

وفي مقر المعهد الوطني الديمقراطي في واشنطن وفي حضور رئيس المعهد السفير ديفيد ميتشل وامام عدة وفود برلمانية اجنبية خاطب النائب علي بزي الوفود بضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لأنها نبض الشعوب وإرادتها الحرة، منتقدا بعض السياسات الحكومية التي ترمي إلى اخضاع و​ارهاب​ المواطنين والأوطان وممارسة ​سياسة​ المعايير المزدوجة بعيدا عن القيم والمبادىء وسيادة الدول والكيانات والأفراد.

وأعتبر بزي ان من يرسم الخرائط الجديدة في منطقة ​الشرق الأوسط​ يضع أمامه مصلحة إسرائيل ولا يقيم وزنا أو اعتبارا حتى للقرارات الدولية ذات الصلة بالمنطقة. وأكد ان مثل هذه السياسات تشكل انتهاكا لجوهر الديمقراطية واغتصابا لقيمها ومبادئها.