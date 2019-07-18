بطيش: الجو يتجه الى التوافق على زيادة رسم 3 بالمئة على البضائع المستوردة

كشف وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​، في تصريح تلفزيوني، عن أن "الجو يتجه الى التوافق على زيادة رسم 3 في المئة على البضائع المستوردة، غير أن المفاوضات لا تزال مستمرة للحصول على التوافق الكامل"، مشيرًا الى أن "الرسم سيزيد ايرادات الخزينة بين 350 و360 مليون ​دولار​ سنويًا".

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