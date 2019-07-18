أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه "أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي مكتب مرجعيون حاصبيا السوريين م.م.أ وص.م.م في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون على خلفية دخولهما المنطقة خلسة".
وأشار المراسل الى انه "قد تم تسليمهما الى مخفر قوى الأمن في العديسة للتحقيق واجراء المقتضى القانوني".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: توقيف سوريين اثنين في بلدة الطيبة لدخولهما المنطقة خلسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.