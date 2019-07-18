النشرة: توقيف سوريين اثنين في بلدة الطيبة لدخولهما المنطقة خلسة

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأنه "أوقفت دورية من ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ مكتب ​مرجعيون​ حاصبيا السوريين م.م.أ وص.م.م في بلدة ​الطيبة​ قضاء مرجعيون على خلفية دخولهما المنطقة خلسة".

وأشار المراسل الى انه "قد تم تسليمهما الى مخفر ​قوى الأمن​ في ​العديسة​ للتحقيق واجراء المقتضى القانوني".