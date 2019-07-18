روحاني: طهران تترك الأبواب مفتوحة لإنقاذ الاتفاق النووي

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "طهران تترك الأبواب مفتوحة لإنقاذ الاتفاق النووي”، مشددا على “ضرورة أن تضمن أوروبا مصالح إيران"، بحسب المكتب الصحافي للرئيس الإيراني.
وأشار روحاني في اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الى ان "طهران تسعى لترك كافة الأبواب مفتوحة للحفاظ على الاتفاق النووي”، مضيفا أن “على الإيرانيين والأوروبيين اتخاذ خطوات من أجل إنقاذ الاتفاق".
ولفت إلى أن "بعض القوى في الولايات المتحدة لا تريد نجاح الجهود للحفاظ على الاتفاق النووي"، مضيفا أن "أوروبا يجب أن تتخذ إجراءات لضمان مصالح إيران المشروعة وإنهاء واشنطن لحربها الاقتصادية ضد طهران".
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