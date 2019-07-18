يعقوبيان: مستعدة للتوقيع على أي طعن بالموازنة يهدف الى تفعيل الرقابة على دستورية القوانين

أكدت النائبة ​بولا يعقوبيان​، في تصريح تلفزيوني، "أنني مستعدة للتوقيع على أي طعن ب​الموازنة​ إذا كان الهدف منه تفعيل الرقابة على دستورية القوانين وحماية ذوي الدخل المحدود".

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