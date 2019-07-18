رابطة موظفي الإدارة العامة: استمرار الاضراب يوم غد الجمعة وحتى إشعارٍ آخر

لفتت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان الى "ان عطفا على بيانها بتاريخ 17 تموز 2019، تؤكد الهيئة على ما جاء فيه لجهة استمرار الاضراب يوم غد الجمعة وحتى إشعارٍ آخر. والى حين صدور قانون الموازنة ليبنى على الشيء مقتضاه.
وجددت الرابطة اعتزازها بالوقفة الصلبة للزملاء الموظفين في سبيل الدفاع عن حقوقهم العادلة فإنها تؤكد بقاءها على العهد في السعي لتحصين الإدارة العامة مهما كانت الصعاب وستكون مع كل الزملاء المخلصين على موعد دائم وفي محطات متجددة من النضال المطلبي في سبيل تحصيل الحقوق والحفاظ على المكتسبات. مشيرة الى ان الإدارة العامة ستبقى الوجه المشرق لهذا الوطن بحضور موظفيها في كافة الساحات والميادين. وسيثبت الموظفون كما يفعلون كل يوم انهم رأس حربة في الإصلاح الحقيقي والدفاع عن آخر حصن إجتماعي يحمي مصالح الناس ويذود عنها.
واعلنت الرابطة الإضراب العام والشامل في الادارات العامة يوم الغد ومع وقفة جديدة وعزم متجدد للذود عن كرامة الموظف الإداري ومستقبله ولقمة عيشه، ودعت لمواكبتها في المؤتمر الصحافي الذي ستعقده في تمام الساعة 11 قبل ظهر الغد في نادي الصحافة في فرن الشباك للقول ان لن نقبل ان يكون هناك ابناء ست وابناء جارية في الدولة اللبنانية.
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