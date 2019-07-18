النشرة: تنظيم "جمعة فلسطين" غدا رفضاً لإجراءات وزير العمل بحق الفلسطينيين

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان مدينة صيدا تشهد غدا الجمعة اول حراك سياسي لبناني تضامنا مع الشعب الفلسطيني، استنكارا ورفضاً لإجراءات وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وذلك تحت شعار "جمعة فلسطين في صيدا".
وقررت "الجماعة الاسلامية"، وحركة "حماس"، و"هيئة العلماء المسلمين" في لبنان، و"رابطة علماء فلسطين" في لبنان، و"القوى الإسلامية" في مخيم عين الحلوة، تنظيم اعتصام شعبي حاشد، وذلك في ساحة "الشهداء"، في صيدا بعد صلاة الجمعة. كما قررت قررت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" تنظيم تظاهرة حاشدة من امام مسجد "النور" في مخيم عين الحلوة،، بعد صلاة الجمعة، استنكاراً ورفضاً لقرار وزارة العمل ولتأكيد استمرار الحراك السلمي الاحتجاجي بعد اربعة ايام من الاضراب العام والاقفال التام للمداخل ومحال المخيم التجارية وتوقف العمال عن العمل.
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