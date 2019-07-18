منيمنة: آن الاوان للبنانيين ان ينظروا بعين اخرى الى الفلسطينيين في لبنان

اشار رئيس لجنة الحوار ال​لبنان​ي الفلسطيني ​حسن منيمنة​ الى ان "نبش القبور في لبنان يمنعنا من الوصول الى حلول عملية، والحوار بين اللبنانيين والفلسطينيين مستمر وموجود والمصالحة والمصارحة ايضاً، لا بل احياناً هذا الامر مفقوداً في العلاقات بين اللبنانيين انفسهم". واعتبر انه "آن الاوان للبنانيين ان ينظروا بعين اخرى الى الفلسطينيين في لبنان".

ولفت منيمنة في حديث تلفزيوني، الى ان الفلسطينيين لا يتجاوزون الـ174 الف فلسطيني مقيم في لبنان، وهذه الدراسة حصلت بموافقة ​الحكومة اللبنانية​ والقوة السياسية". واعتبر ان "الفلسطيني اتى مكرهاً بسبب الاعتداء الاسرائيلي عليه وهو يختلف عن اي عامل اجنبي اخر". واشار الى انه لفتني في خطّة وزير العمل كميل ابو سليمان أنها تسرد كلّ قوانين العمل إلا القانون الاخير الذي يُعطي خصوصية للعامل الفلسطيني. واوضح ان بعض ارباب العمل في لبنان لا يقبلون تسجيل العامل الفلسطيني في الضمان.

واكد ان النظام السوري منع تطبيق سحب السلاح من خارج المخيمات، ويجب عدم رمي الموضوع على الفلسطينيين، لان الرئيس محمود عباس اعلن في اكثر من زيارة الى لبنان موافقته على سحب السلاح الفلسطيني ودخول الجيش الى المخيمات.