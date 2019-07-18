بومبيو: نرحب بقرار الأرجنتين تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

رحب وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ بـ"قرار السلطات ​الأرجنتين​ية تصنيف "​حزب الله​" منظمة إرهابية"، معربا عن "شكر واشنطن لها على هذه الخطوة".

وفي تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أوضح بومبيو "أننا نشكر الأرجنتين على تصنيفها "حزب الل"ه منظمة إرهابية، في خطوة مهمة لحرمانه من إمكانية التخطيط لهجمات إرهابية"، لافتاً الى أن "​العالم​ يعرف أن حزب الله وكيل إرهابي ل​إيران​".

وأشار الى أنه "يصادف اليوم الذكرى الـ25 للهجوم على مبنى الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية، ويذكرنا بالتهديد المستمر والعاجل الذي يشكله حزب الله وإيران. ويجب أن نتوخى اليقظة في جهودنا الموحدة لإنهاء السلوك الخبيث في نصف الكرة الغربي".

وفي وقت سابق من الخميس، وجهت وحدة المعلومات المالية في الأرجنتين، وهي هيئة مكلفة بمكافحة ​تمويل الإرهاب​ وتبييض الأموال، بتجميد الأصول التابعة لـ"حزب الله" وأعضائه، بعد يوم من وضع البلاد قائمة جديدة للأشخاص والكيانات المرتبطة بالإرهاب، وبفعل هذا القرار سيندرج الحزب تلقائيا ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في البلاد.