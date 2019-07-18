اشار مندوب السعودية عبدالله المعلمي بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن الخاصة ببحث أزمة اليمن، الى ان السعودية هي اكثر دولة ساهمت في مساعدة اليمن، وقد أنفقت أكثر من 400 مليون دولار هذه السنة 2019.
واوضح المعلّمي ان الوقت قد حان لانتهاء أزمة اليمن، وعلى الحوثيين ان يقبلوا ويسلّموا بالقرار 2216، وذلك بحسب مندوبة "النشرة" في نيويورك سمر نادر.
ورداً على سؤال حول الكلام عن حرب مع إيران، قال المعلّمي ان "السعودية لا تريد حرباً مع ايران لا في اليمن ولا خارج اليمن".
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب السعودية بمجلس الامن: لا نريد حرباً مع ايران لا في اليمن ولا خارج اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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