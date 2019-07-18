ترامب: بارجة أميركية دمرت طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن سفينة الإنزال الأميركية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف ياردة في مضيق هرمز.
ولفت ترامب إلى أن الطائرة الإيرانية المسيرة اقتربت نحو 1000 متر من السفينة الحربية الأميركية في مضيق هرمز. ودعا باقي الدول لإدانة "المضايقات الإيرانية وتوفير الحماية للسفن التي تعبر المضيق".
وهذه الحادثة ليست الاولى بين البلدين، يذكر ان الحرس الثوري الإيراني اعلن في بيان الشهر الماضي إن "نيران الدفاع الجوي للحرس الثوري أسقطت طائرة مسيرة في محافظة هرمزكان في جنوب إيران. وأضاف البيان أن الطائرة، وهي من طراز غلوبال هوك (تصنعها الشركة الأميركية نورثروب غرونمان)، أُسقطت في منطقة كوه مبارك بعد أن اخترقت أجواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
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