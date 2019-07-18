جورج نادر: نحن نرفض الموازنة من حيث المبدأ وما من محاولة لاقتحام البرلمان غداً

اكد العميد المتقاعد ​جورج نادر​ انه "ما من محاولة لاقتحام البرلمان غداً ونحن نريد أن يستمر النواب في المناقشة لكن نطلب منهم تحكيم ضمائرهم، ونحن نرفض ​الموازنة​ من حيث المبدأ لأنها أولاً مخالفة للدستور، والمادة 81 منها مخالفة لأنّ الطبابة العسكرية مجانية".

واشار نادر في حديث تلفزيوني، الى اننا "كعسكريين قاتلنا عن الناس وما يميزنا هو أننا نعرف أوجاع كل الناس وأهم مطلب لنا هو استعادة الأموال المنهوبة"، واوضح انه "في ​الجيش​ هناك صندوق التقاعد حيث يُخصم 6 بالمئة من راتب العسكري طوال حياته، ولفت الى ان صندوق التقاعد التابع للعسكريين يمول الدولة، ودعا لترك العسكريين يديرون هذا الصندوق دون الحاجة الى الدولة".

وردا على سؤال، شدد على انه من المستحيل ضبط اي حدود بالعالم مئة بالمئة والسبب تقني، واميركا والمكسيك مثال على ذلك.

واوضح نادر انه "ليتنا نرى كيف أوقفوا الهدر في المطار والمرافئ والصفقات وعندها نعطيهم رواتبنا كلها، وقائد الجيش راتبه أقل من أقل مدير عام في الدولة اللبنانية".