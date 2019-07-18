النائبة الديموقراطية إلهان عمر: ترمب فاشي

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واشنطن: اتّهمت النائبة الأميركية الديموقراطية إلهان عمر الخميس الرئيس دونالد ترمب بأنّه "فاشي"، وذلك ردّاً على شعار مهين بحقّها أطلقه أنصاره خلال تجمّع انتخابي نظمه الرئيس الجمهوري الأربعاء. وفي تصريح أمام صحافيين في واشنطن قالت عمر، وهي إحدى نائبتين مسلمتين في الكونغرس الأميركي، "لقد قلنا إنّ هذا الرئيس عنصري وندّدنا بتصريحاته العنصرية. أعتقد أنّه فاشّي".



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