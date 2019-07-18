شكرا لقرائتكم خبر عن باحث إسلامى: التعامل مع خطر حزب الله المدعوم من إيران يتطلب تكاتف كل دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن التعامل مع خطر حزب الله الموالي والمدعوم من إيران يتطلب تكاتف كل دول العالم والمجتمع الدولي نظرًا لما يمتلكه الحزب من أدوات وسلاح وأموال وقوة بشرية ترفع مزاعم مناهضة إسرائيل وترفع شعارات إسلامية وفي حقيقة الأمر له أهداف أخرى خادمة لمشروع إيران التوسعى بالداخل العربي.

وأضاف الباحث الإسلامى، أن حزب الله أداة من أدوات احتلال ايران للمنطقة العربية وعلى ذلك يوجه استراتيجيته ويفعل في مختلف بلاد العالم ما من شأنه انجاح هذا المخطط طويل المدى.

ولفت هشام النجار إلى أن قرار الأرجنتين بتجميد أصول حزب الله وتصنفه منظمة إرهابية مهمة في هذا السياق في مرحلة مهمة يحتاج فيها العالم لخطوات واجراءات عملية ملموسة تجبر ايران على التراجع وتحرم أدواتها من حرية الحركة والاتصالات وتلقي التمويلات.

وكانت السلطات فى الأرجنتين أمرت بتجميد أصول جماعة حزب الله في البلاد، وصنفت الجماعة اللبنانية التى تلقى عليها باللوم فى هجومين على أراضيها فعليا منظمة إرهابية.