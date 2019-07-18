شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى: أردوغان يعيش أسوء أيامه بعد عقوبات الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أن الخطوة الأوروبية بفرض عقوبات على تركيا بسبب عمليات التنقيب عن الغاز التي تقوم بها في قبرص، والتهديد الأمريكي بفرض عقوبات اقتصادية على أنقره بسبب منظومة صواريخ S400، سيكون له وقع كبير على اقتصاد تركيا في ظل الإنهيار المتواصل لليرة التركية أمام الدولار.

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وأضاف المحلل السياسى السعودى، فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن إقتصاد تركيا هش، فلاتزال الليرة منذ مطلع العام 2018 تسجل انخفاضاً برغم وعود أردوغان الا أنه فشل في كبح جماح انخفاض الليرة التي واصلت انخفاضها بالأمس 1.6 % لتصل إلى 5.7780 أمام الدولار متأثرة بإقالة محافظ البنك ، وبالتالي لايحتمل اقتصاد تركيا الصمود أمام عقوبات أمريكية وأوروبية.

وأوضح خالد الزعتر، أن أردوغان يعيش أسوء أيامه، عقوبات أمريكية وأوروبية، وتصاعد الانشقاقات والتمرد داخل حزب أردوغان ، تؤكد أنه أصبح مرفوضاً حتى من الدائرة المقربة ، وهناك قناعة من المقربين له بأن سقوطه بات "مسألة وقت" فهذه الإنشقاقات هي محاولة للقفز من قارب حزب العدالة الذي يسعى اردوغان بسياساته لإغراقه

وتابع المحلل السياسى السعودى، أن حركة الانشقاقات والتمرد الحاصلة داخل حزب العدالة والتنمية ضد أردوغان، مع إشتداد أزمة تركيا الاقتصادية خاصة بعد العقوبات الأوروبية، والأمريكية المنتظرة، لن تكون محصورة على أعضاء حزب العدالة والتنمية بل سيمتد هذا التمرد للشارع التركي الذي يعاني من الأزمة الإقتصادية المتصاعدة.