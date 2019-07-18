وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الفنلندي مستجدات الأوضاع في المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - (أ ش أ):
بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، مع وزير خارجية فنلندا المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى السودان بيكا هافيستو الذي يزور دولة الإمارات حاليًا، العلاقات الثنائية المتميّزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن اللقاء تطرق إلى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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