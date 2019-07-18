بالتنسيق مع نوابه.. مستقبل وطن يفتتح مكتبًا لخدمة المواطنين بكفر الشيخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الخميس، اجتماعًا بين قيادات الحزب بالمحافظة، ترأسه المهندس فوزى الرفاعي، أمين عام الحزب، وبحضور أعضاء مجلس النواب عن الحزب بالمحافظة، وذلك بالمقر الرئيسي بمدينة كفر الشيخ.

بحث الاجتماع عددًا من الملفات التى تهم المواطنين وفى مقدمتها فتح مكتب لخدمة المواطنين بالحزب لتلقى الشكاوى والتنسيق مع نواب الحزب لحلها، كما ناقش الحضور أهم مشاكل المواطنين خلال الفترة الماضية وجهود النواب في حلها وأهمية تشجيع الشباب للإقبال على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التى تدعمها الدولة بكل قوة للقضاء على البطالة، والاتفاق على تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والمتفوقين من أبناء المحافظة بجميع المراكز.

وأكد المهندس فوزي الرفاعي، أن العلاقة بين الحزب ونواب الشعب فى أفضل حالاتها، وأن الجميع على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وقضاء مصالح المواطنين، لافتًا أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم العديد من الفعاليات فى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور على أبو شوشة، الأمين العام المساعد، والمحاسب أحمد جعفر، الأمين العام المساعد، والدكتور الغمرى الشوادفى، أمين التنظيم، وعدد من قيادات الحزب، كما حضر الاجتماع من النواب العميد سيد أحمد محمد سيد أحمد، أمين الشئون البرلمانية بالحزب بالمحافظة، واللواء هانى النواصرة، وسيد أحمدعيسى، والدكتور عمرو دوير، والمحاسب محمد الشهاوى، وبدير عبدالعزيز موسى، والدكتورة منى عبدالعاطي، والمحاسب فتحى الشرقاوى، واللواء شكرى الجندي.