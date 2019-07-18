برلماني: "القاهرة" أهم جامعات الشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أشاد النائب حسين أبو جاد، بالتصنيف الإسباني من الموقع الدولي "ويبوميتركس"، بحصد جامعة القاهرة للمركز الأول على الجامعات المصرية، وتقدمها عالميًا بنحو 176 مركز دفعة واحدة خلال 6 أشهر، وبنسبة ارتفاع مقدارها 20% عن الترتيب الذي أعلنه القائمون على التصنيف.

وقال "أبو جاد"، في بيان اليوم الخميس، إن تربع جامعة القاهرة على عرش الجامعات المصرية في مختلف التصنيفات الدولية، يثبت دائما أنّ ثمار التطور تُجنى سريعًا، خاصة أن إدارة الجامعة أعلنت أنّها توفر كل الدعم اللازم لتحريك مركز جامعة القاهرة عاليا في التصنيف الدولي.

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وأكد أن جامعة القاهرة أصبحت واحدة من أهم الجامعات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بأسرها وأفريقيا إضافة إلى تفوقها على عدد من الجامعات الأوروبية والأمريكية، وهذا دليل قاطع على نجاح إدارة هذه الجامعة العريقية في تحقيق ماوضعته من خطط من برامج وخطط واستراتيجيات للنهوض بالعملية التعليمية داخل الجامعة بما يتواكب مع المستويات العالمية في التعليم الجامعي.

وأشار إلى أن تألق جامعة القاهرة عالميا، يتطلب من إداراتها الحكيمة ممثلة في العالم الكبير الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وجميع قياداتها بذل المزيد من التطوير والتحديث لحصد المزيد من المراكز العالمية.

وأكد النائب حسين أبو جاد، أهمية استفادة جميع الجهات التنفيذية من وزارات ومحافظات وشركات قطاع الأعمال العام والخاص من الخبرات والأبحاث التى ينتجها علماء وأساتذة وباحثو هذه الجامعة العريقية.