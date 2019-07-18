أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء التقارير الإعلامية المتعلقة باختفاء سهام سرقيوة وإصابة زوجها
وتتابعها بشكل وثيق، حيث ورد أنه قد تم اقتياد السيدة سرقيوة، العضو المنتخب في مجلس النواب، عنوة الليلة الماضية من منزلها في بنغازي.
و دعت في بيان اليوم الخميس 18 جويلية 2019 السلطات المعنية إلى التحقيق في الاعتداء الذي استهدف منزل سرقيوة واختفائها القسري وإلى الكشف عن مكان تواجدها.
كما تدعو البعثة إلى الإفراج الفوري عن سرقيوة وزوجها، معتبرة أن الاختفاء القسري والاعتقال والاختطاف غير القانونيين بسبب التعبير عن الرأي أو الانتماءات السياسية يمثل ضربة قاصمة لسيادة القانون ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تستنكر الاختفاء القسري لعضوة بمجلس النواب سهام سرقيوة و تدعو إلى إطلاق... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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