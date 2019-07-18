متابعة / وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يفشلون في التوصل لاتفاق حول خطة إنقاذ المهاجرين

وكالات- أعلن وزير الداخلية الفرنسية كريستوف كاستانيه أن وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي فشلوا في التوصل إلى اتفاق على آلية خاصة بتوزيع طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئ الاتحاد، إلا أنه أشار إلى أن الجهود ستتواصل.

وقادت فرنسا وألمانيا الجهود للتوصل إلى اتفاق مؤقت بين دول الاتحاد لتوزيع طالبي اللجوء الذين يجري إنقاذهم في البحر المتوسط، وذلك في محادثات غير رسمية شهدتها هلسنكي بحضور وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سالفيني.

إلا أن كاستانيه أوضح أن المشاورات التي بدأت الليلة الماضية شهدت "تباينا كبيرا جدا في الآراء"، حيث رفض بعض الوزراء استقبال مهاجرين وطالب آخرون بالتضامن، فيما أعرب كثيرون عن مخاوفهم من خلق حافز للمزيد من محاولات الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

وأوضح الوزير أنه سيتم إجراء المزيد من التشاور في هذا الشأن خلال اجتماع مقرر الاثنين القادم في باريس لوزراء الخارجية والداخلية، مضيفا أن الهدف هو إقناع نحو 15 دولة للمشاركة في الآلية.

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وتكافح دول الاتحاد منذ فترة طويلة للتوصل إلى اتفاق حول استجابة مشتركة للتعامل مع تدفقات المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا عبر البحر المتوسط.

وفي الماضي، كانت إيطاليا تستقبل معظم المهاجرين الوافدين، إلا أن الحكومة الشعبوية في روما بدأت العام الماضي في التراجع، مطالبة الدول الأعضاء الأخرى بقبول حصتها العادلة.

وكتب سالفيني، على تويتر خلال محادثات هلسنكي، :"أثنى وزراء من العديد من الدول على سياسة إيطاليا في الدفاع عن حدودها، والتي قادت إلى تراجع كبير في عدد الوافدين إلى أوروبا والضحايا في البحر المتوسط".

وقبيل الاجتماع، صرح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بأنه سيسعى من أجل التوصل "لترتيب مؤقت" لتوزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط. إلا أنه أعرب عن تشككه في إمكانية التوصل إلى اتفاق.