وكالات - قال متحدث باسم مجلس المساءلة الوطني في باكستان إنه تم إلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي اليوم الخميس 18 جويلية 2019. ولم يقدم المتحدث باسم المجلس المعني بمكافحة الإرهاب تفاصيل عن أسباب الاعتقال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل / اعتقال رئيس وزراء باكستان السابق خاقان عباسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.