أعلنت الحكومة الكندية اليوم الخميس أن بعثة مراقبة الانتخابات برئاسة لويد أكسوورثي وصلت إلى أوكرانيا قبل بدء الإنتخابات البرلمانية هناك. وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند -في تصريح صحفي- "قبل الانتخابات البرلمانية الأوكرانية في 21 يوليو، وصل 238 مراقبا كنديا لفترة قصيرة إلى أوكرانيا هذا الأسبوع لدعم العملية الديمقراطية."

وأضافت "برئاسة لويد أكسورثي، سيقوم الوفد بمراقبة العملية الانتخابية في مناطق مختلفة في أوكرانيا في يوم الانتخابات، بما في ذلك افتتاح مراكز الاقتراع والتصويت وعد الأصوات وجدول النتائج."

وأشارت إلى أن المراقبين سينضمون إلى مراقبين آخرين طويلي الأمد يعملون مع الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لدراسة القضايا التي تتراوح بين مشاركة المرأة في العملية الانتخابية والتدخل الأجنبي والتضليل.

وأكدت الوزيرة أن القدرة على المشاركة في انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة هي حق ديمقراطي أساسي، معربة عن شعور بلادها بالفخر لدعم شعب أوكرانيا في ممارسة هذا الحق. أوكرانيا هذا الأسبوع لدعم العملية الديمقراطية."وأضافت "برئاسة لويد أكسورثي، سيقوم الوفد بمراقبة العملية الانتخابية في مناطق مختلفة في أوكرانيا في يوم الانتخابات، بما في ذلك افتتاح مراكز الاقتراع والتصويت وعد الأصوات وجدول النتائج."وأشارت إلى أن المراقبين سينضمون إلى مراقبين آخرين طويلي الأمد يعملون مع الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لدراسة القضايا التي تتراوح بين مشاركة المرأة في العملية الانتخابية والتدخل الأجنبي والتضليل.وأكدت الوزيرة أن القدرة على المشاركة في انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة هي حق ديمقراطي أساسي، معربة عن شعور بلادها بالفخر لدعم شعب أوكرانيا في ممارسة هذا الحق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول بعثة كندية لمراقبة الانتخابات في أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.